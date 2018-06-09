Клейстерс: Халеп доказала всем критикам, что достаточно устойчива психологически

Бельгийка Ким Клейстерс, трёхкратная чемпионка US Open и победительница Australian Open–2011, а также экс первая ракетка мира, прокомментировала победу румынки Симоны Халеп на «Ролан Гаррос»–2018.



«На протяжении полутора сетов Халеп была очень зажатой. Потом ей удалось переломить ход матча. Она доказала всем критикам, что её психологической устойчивости достаточно, чтобы цепляться и бороться в столь важных поединках. Мне пришлось сыграть на один финал турнира „Большого шлема“ больше, чем ей, чтобы завоевать первый титул. Я очень рада, что сегодня у неё всё получилось», — сказала Клейстерс в эфире телеканала Eurosport.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.