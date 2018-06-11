Федерер: постараюсь пройти в Штутгарте как можно дальше

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от старта турнира в Штутгарте (Германия).



«Матч на травяном покрытии всегда получаются непростыми. Короткие розыгрыши, судьбу встречи могут решить незначительные детали. Так было два года назад в поединке с Тимом, в прошлом сезоне я проиграл Хаасу, имея матчбол. Когда вы играете робко, то все усилия на тренировках становятся никчёмными. За два года я проиграл сильным игрокам, поэтому многое зависит от соперника. Я постараюсь сделать всё, чтобы пройти как можно дальше. Посмотрим, что произойдёт в первом поединке», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Во втором круге Федерер встретится с победителем матча Миша Зверев (Германия) – Михаил Южный (Россия). Если швейцарец дойдёт до финала соревнований в Германии, то вернёт себе звание первой ракетки мира.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.