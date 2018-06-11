Тим: уверен, что это был не последний мой финал турнира «Большого шлема»

Австрийский теннисист Доминик Тим (7) проанализировал поражение от испанца Рафаэля Надаля (1) со счётом 4:6, 3:6, 2:6 в финале «Ролан Гаррос».



«Здорово, что я добрался до финала, но при этом у меня всё равно присутствует разочарование. Я очень хотел победить и сделал всё, что было в моих силах, но при этом проиграл. Это был не лучший день. Впрочем, я уверен, что это не последний мой финал на турнире «Большого шлема». Основная задача – успешное выступление на следующих соревнованиях.



Конечно, присутствие в финале мэйджора помогает получить незабываемые эмоции, но я знал, что должен выходить на эту игру с теми же чувствами, что и на любой другой матч. Думаю, это правильный подход. Если бы я не смог совладать с эмоциями, это бы сказалось на моей игре в худшую сторону», — цитирует Тима официальный сайт ATP.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».