Макинрой: Джокович обязан был обыгрывать Чеккинато и выходить в полуфинал «РГ»

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что серб Новак Джокович должен был выйти в полуфинал «Ролан Гаррос».



«У Джоковича была очень хорошая половина сетки. На мой взгляд, серб должен был выходить в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Новак обязан был обыгрывать Чеккинато, но итальянец провёл лучший матч в жизни и вытащил кролика из шляпы. Мне кажется, что взлёты и падения Новака больше связаны с ментальным аспектом, но сказать это наверняка нельзя», — цитирует Макинроя Tennis World USA.