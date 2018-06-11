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Макинрой: Джокович обязан был обыгрывать Чеккинато и выходить в полуфинал «РГ»

Макинрой: Джокович обязан был обыгрывать Чеккинато и выходить в полуфинал «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что серб Новак Джокович должен был выйти в полуфинал «Ролан Гаррос».

«У Джоковича была очень хорошая половина сетки. На мой взгляд, серб должен был выходить в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Новак обязан был обыгрывать Чеккинато, но итальянец провёл лучший матч в жизни и вытащил кролика из шляпы. Мне кажется, что взлёты и падения Новака больше связаны с ментальным аспектом, но сказать это наверняка нельзя», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

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