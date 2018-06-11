Надаль преодолел отметку в $ 100 млн призовых за карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, накануне ставший 11-кратным победителем Открытого чемпионата Франции, преодолел отметку в $ 100 млн призовых за карьеру, сообщает Sport24. В финальном матче первая ракетка мира обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

Всего за карьеру уроженец Манакора заработал $ 100,5 млн. По этому показателю лидирует швейцарец Роджер Федерер ($ 116,2 млн). На втором месте — серб Новак Джокович ($ 110,9 млн). Надаль — третий.

У женщин по сумме призовых за карьеру лидирует американка Серена Уильямс ($ 84,8 млн). На втором месте — её сестра Винус ($ 40,5 млн), на третьем — россиянка Мария Шарапова ($ 37,9 млн).