Срок дисквалификации Эррани увеличен до 10 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации итальянской теннисистки Сары Эррани до 10 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает Inside the Games.



В августе 2017 года Эррани была дисквалифицирована на два месяца, поскольку в её крови были обнаружены следы запрещённого вещества — летрозола. Итальянка сообщила, что лекарство попало в её организм случайно, поскольку мать спортсменки, лечившаяся от рака, оставила препарат на столе. Вещество попало в кровь 31-летней Эррани вместе с пищей.



Итальянское антидопинговое агентство настаивало на двухгодичной дисквалификации спортсменки, но CAS принял решение увеличить срок до 10 месяцев.