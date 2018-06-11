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Лапко в Ноттингеме победила Фетт, сделавшую 11 двойных ошибок

Лапко в Ноттингеме победила Фетт, сделавшую 11 двойных ошибок
Теннис / WTA

Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), победив хорватку Яну Фетт в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4. В первой партии Лапко отыграла двойной сетбол, а во второй уступала со счётом 2:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Лапко 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Фетт 6 эйсов, 11 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Лапко станет либо хорватка Донна Векич (6), либо британка Габриэлла Тейлор (WC).

Ноттингем 2018. 1-й круг
11 июня 2018 года, понедельник. 17:00 МСК
Вера
Лапко
Яна
Фетт
7:6 6:4
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