Лапко в Ноттингеме победила Фетт, сделавшую 11 двойных ошибок

Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), победив хорватку Яну Фетт в двух партиях — 7:6 (7:5), 6:4. В первой партии Лапко отыграла двойной сетбол, а во второй уступала со счётом 2:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Лапко 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Фетт 6 эйсов, 11 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующей соперницей Лапко станет либо хорватка Донна Векич (6), либо британка Габриэлла Тейлор (WC).

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