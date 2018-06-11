Федерер назвал предложение Uniqlo в размере $ 300 млн слухами

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал информацию о том, что у него закончился контракт с Nike и что Uniqlo предлагает ему $ 300 млн за подписание соглашения с ними.



«Это слухи. Но я могу подтвердить, что контракт с Nike у меня закончился в марте. Что ни говори, это тоже часть игры, пусть и не очень приятная. Мы ведём переговоры. Если что-то станет ясно, я немедленно сообщу об этом.

Сейчас я хочу успешно стартовать в Штутгарте. Мне совсем не хочется проигрывать третий матч подряд после поражений от дель Потро и Коккинакиса в марте», — приводит слова Федерера Tennis World USA.