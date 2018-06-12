Стивенс: конечно, здорово стать первой ракеткой США

Американка Слоан Стивенс, впервые вошедшая в топ-5 и ставшая четвёртой ракеткой мира, а также первым номером США, прокомментировала тот факт, что оказалась впереди обеих сестёр Уильямс.



«Конечно, это здорово. Обычно наверху была либо Серена, либо Винус. Если бы кто-то из них и сейчас был впереди меня, то это было бы абсолютно нормально.



Я делаю всё тогда, когда хочу это, так, как хочу, как считаю лучшим для себя. Надеюсь, я продолжу принимать хорошие решения и смогу удачно выступить на Уимблдоне, а также избежать травм. А хорошие результаты придут», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA.