Федерер: возможность вернуться на первое место — это дополнительная мотивация

Швейцарец Роджер Федерер поделился своими мыслями в связи с возможностью вернуться на первую строчку по итогам турнира в Штутгарте. Для этого ему нужно выйти здесь в финал.



«Это является небольшой дополнительной мотивацией. Но в прошлом году я проиграл здесь в первом матче, так что нужно сначала думать о стартовом поединке и не забегать вперёд. Не то чтобы год назад я так делал — но на траве всё решают считанные очки. Непросто быстро включиться в такой режим игры, особенно когда пропустил три месяца.



После того поражения от Томми [Хааса] я больше не проиграл ни сета на траве в прошлом сезоне и был очень рад этому. Надеюсь, сейчас мне удастся найти свой ритм и настроить прицел немного раньше. Я очень рад быть здесь и сильно мотивирован. Я свеж и здоров, благодаря чему уверен, что на этой неделе для меня всё сложится хорошо», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.