Надаль: раньше я думал, что к 32 годам завершу карьеру и заведу семью

11-кратный победитель Открытого чемпионата Франции, 32-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не рассчитывал на столь продолжительную карьеру, а также рассказал о противостоянии со швейцарцем Роджером Федерером на турнирах «Большого шлема».

«Раньше я думал, что к 32 годам завершу карьеру и заведу семью. Удивительно, что нам с Роджером до сих пор удаётся доминировать в туре. К 2017 году я уже два сезона не мог выиграть турнир „Большого шлема“. Роджер же не побеждал на них с 2012-го. Конечно, наши новые победы на турнирах „Большого шлема“ стали сюрпризом. Когда ты не выигрываешь их достаточно долго, то уже и не знаешь, сможешь ли когда-нибудь вновь взять титул», — приводит слова Надаля Marca.