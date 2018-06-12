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Стосур на отказе Дияс вышла во второй круг в Ноттингеме

Стосур на отказе Дияс вышла во второй круг в Ноттингеме
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Саманта Стосур (WC) вышла во второй круг турнира в Ноттингеме (Великобритания). Её соперница по матчу стартового раунда — представительница Казахстана Зарина Дияс, посеянная под седьмым номером, приняла решение отказаться от продолжения борьбы при счёте 1:2 в первой партии.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ноттингеме победительница Открытого чемпионата США 2011 года поспорит с победительницей противостояния Янина Викмайер (Бельгия) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC).

Ноттингем 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Саманта
Стосур
Зарина
Дияс
2:1 Rt
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