Санторо: видя игру Надаля, часто чувствую, словно занимался другим видом спорта

Известный французский теннисист Фабрис Санторо, завершивший карьеру в 2010 году, оценил финальный матч на «Ролан Гаррос» между испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом. Рафаэль одержал победу со счётом 6:4, 6:3, 6:2.



«Это было невероятно брутально. Много раз Доминик бил так здорово, что я уже был уверен — он выиграл очко. Вместо этого Рафаэль возвращал мяч как ни в чём ни бывало. Когда я смотрю матчи Надаля, у меня часто возникает чувство, словно я играл в другой вид спорта», — приводит слова Санторо L'Equipe.