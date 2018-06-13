Бычкова: думаю, что от Шараповой мы ещё дождёмся больших успехов

Российская теннисистка, тренер и телекомментатор Екатерина Бычкова в своей колонке на «Чемпионате» оценила выступление Марии Шараповой и Дарьи Касаткиной на прошедшем Открытом чемпионате Франции. Бывшая первая ракетка мира дошла до четвертьфинала, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 1:6. Касаткина на этом же этапе соревнований проиграла американке Слоан Стивенс — 3:6, 1:6.



«Мария Шарапова провела хороший турнир. Она находилась не в лучшей форме, но за счёт мастерства, характера и желания смогла дойти до четвертьфинала. Я думаю, что от Марии мы ещё дождёмся больших успехов. Многие ждали встречи Шараповой и Серены в 1/8 финала, но из того, что я видела по игре Уильямс, она тоже к турниру не была готова на сто процентов. Сложно сказать, пошла бы на пользу Марии эта встреча или нет, смогла ли бы она победить… Сейчас об этом тяжело рассуждать. Но в принципе Марии нужна практика, нужны матчи, поэтому любая дополнительная встреча — это плюс. Я считаю, что ей лучше было бы сыграть с Сереной, тогда четвертьфинал с Мугурусой сложился бы иначе.

На Уимблдоне, я думаю, Шарапова может неплохо выступить, может быть, даже лучше, чем на «Ролан Гаррос».

Дарья Касаткина, как и Мария, пробилась в четвертьфинал. Для неё это был первый серьёзный успех на «Шлеме». Я считаю, что это только начало. Мы давно ждали от неё такого прорыва. Посмотрим, что у неё получится на следующих турнирах", — написала Бычкова.