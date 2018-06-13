Мело одержал 450-ю победу в карьере в парном разряде

12 мая бразильский теннисист Марсело Мело одержал свою 450-ю в карьере победу в парном разряде, сообщает официальный сайт тура. Он в дуэте с представителем Польши Лукашем Куботом обыграл японца Юити Сугиту и американца Дональда Янга на старте турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) со счётом 6:4, 6:2.

За выход в полуфинал соревнований Мело и Кубот, являющиеся лидерами посева, поспорят с победителями противостояния Сандер Арендс (Нидерланды) / Матве Мидделкоп (Нидерланды) — Андреас Сеппи (Италия) / Андрей Василевский (Беларусь).