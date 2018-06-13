Канадец Милош Раонич (7) обыграл боснийца Мирзу Башича на старте соревнований в Штутгарте – 7:6 (10:8), 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. На счету Раонича 15 подач навылет, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Его соперник выполнил 8 эйсов и 4 двойные ошибки. Возможностей взять подачу Раонича Башич не имел.
Соперником Раонича во втором раунде соревнований станет представитель Венгрии Мартон Фучович. Ранее теннисисты между собой не встречались.
15 эйсов помогли Раоничу выйти во второй круг турнира в Штутгарте