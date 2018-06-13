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15 эйсов помогли Раоничу выйти во второй круг турнира в Штутгарте

15 эйсов помогли Раоничу выйти во второй круг турнира в Штутгарте
Теннис / ATP

Канадец Милош Раонич (7) обыграл боснийца Мирзу Башича на старте соревнований в Штутгарте – 7:6 (10:8), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. На счету Раонича 15 подач навылет, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Его соперник выполнил 8 эйсов и 4 двойные ошибки. Возможностей взять подачу Раонича Башич не имел.

Соперником Раонича во втором раунде соревнований станет представитель Венгрии Мартон Фучович. Ранее теннисисты между собой не встречались.

Штутгарт 2018. 1-й круг
13 июня 2018 года, среда. 14:15 МСК
Милош
Раонич
Мирза
Башич
7:6 6:2
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