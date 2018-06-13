15 эйсов помогли Раоничу выйти во второй круг турнира в Штутгарте

Канадец Милош Раонич (7) обыграл боснийца Мирзу Башича на старте соревнований в Штутгарте – 7:6 (10:8), 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. На счету Раонича 15 подач навылет, 3 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Его соперник выполнил 8 эйсов и 4 двойные ошибки. Возможностей взять подачу Раонича Башич не имел.



Соперником Раонича во втором раунде соревнований станет представитель Венгрии Мартон Фучович. Ранее теннисисты между собой не встречались.