Истомин обыграл Ф. Майера и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 250, который проходит в Штутгарте. Во втором круге он обыграл немца Флориана Майера со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. Истомин выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Майера 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Истомин поспорит с победителем матча Люка Пуи (Франция, 2) — Рудольф Моллекер (Германия, WC).