Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Тренировка сборной Германии
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Истомин обыграл Ф. Майера и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Истомин обыграл Ф. Майера и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Теннис / ATP

Теннисист из Узбекистана Денис Истомин вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP 250, который проходит в Штутгарте. Во втором круге он обыграл немца Флориана Майера со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. Истомин выполнил 7 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Майера 4 эйса, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Истомин поспорит с победителем матча Люка Пуи (Франция, 2) — Рудольф Моллекер (Германия, WC).

Штутгарт 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 16:00 МСК
Денис
Истомин
Флориан
Майер
6:3 6:4
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент