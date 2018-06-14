Вавринка: я хотел выступить в Бостаде и Гштааде, но прислушался к советам врачей

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, по каким причинам пропустит турниры в Бостаде и Гштааде.



«С большим нетерпением ждал дебюта на турнире в Бостаде, поскольку слышал очень хорошие отзывы об этом соревновании. Кроме того, я безумно хотел выступить перед своими фанатами в Гштааде. Надеюсь, что смогу приехать туда в следующем году. Неприятно сниматься с турниров, но я должен прислушаться к советам врачей. Хотелось бы исключить всякий риск», — цитирует Вавринку Ubitennis.



В настоящий момент Вавринка занимает 263-е место в рейтинге ATP. Швейцарец не выпадал из топ-250 мужской табели о рангах с августа 2003 года.

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