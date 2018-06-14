Шарапова сыграет на выставочном турнире в Лондоне перед Уимблдоном

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, занимающая 23-е место в рейтинге WТА, примет участие в выставочном турнире в лондонском клубе Харлингем, который пройдёт на траве с 26 по 29 июня, сообщает официальный сайт соревнований. Соперницы россиянки станут известны позже.
Мария отказалась от выступления на турнире в Бирмингеме, который состоится на траве с 16 по 24 июня, из-за желания восстановиться после Открытого чемпионата Франции, где она дошла до четвертьфинала и уступила испанке Гарбинье Мугурусе. Таким образом, матчи в Харлингеме станут для неё единственной игровой практикой перед Уимблдоном.
Шарапова пропустит турнир в Бирмингеме
«На Уимблдоне Шарапова может выступить даже лучше, чем в Париже»
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