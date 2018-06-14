Циципас стал соперником Гаске по 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Грек Стефанос Циципас (5) одержал волевую победу над тунисцем Малеком Жазири со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 во втором круге турнира в Хертогенбосхе. Поединок продолжался 2 часа 10 минут. 19-летний афинянин, занимающий 37-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 5 и проиграл 2 гейма на своей подаче. Малек сделал 3 подачи навылет при 1 двойной. В четвертьфинале Циципас сыграет с французом Ришаром Гаске (2).

Ещё один поединок второго круга завершился победой американца Маккензи Макдональда (WC) над австралийцем Алексом Болтом (Q) со счётом 6:4, 7:5.