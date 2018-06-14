Бердых: Пэр очень талантливый и непредсказуемый теннисист

Чех Томаш Бердых, переигравший во втором круге турнира в Штутгарте француза Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:3), 6:4, признался, что встреча получилась сложной, а также поделился ожиданиями от матча с канадцем Милошем Раоничем.

«Матч был трудным, потому что Бенуа очень талантливый игрок с большим арсеналом ударов. Сложно угадать, что он сделает в следующий момент. Играть с ним всегда тяжело, а особенно после столь долгого перерыва. Но я рад, что справился с таким непростым тестом и в целом играл очень неплохо в течение всего поединка», — приводит слова Бердыха официальный сайт АТР.