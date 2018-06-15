Ф. Лопес: эти несколько недель на траве очень важны для меня

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился впечатлениями от победы над представителем Франции Жилем Симоном в матче второго круга травяного турнира в Штутгарте со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

«Думаю, в целом я провёл отличный матч. Эти несколько недель на траве очень важны для меня. Это уникальное покрытие. Мы играем на нём лишь 2-3 недели в году. Важно получить игровую практику, провести несколько часов на траве. А когда побеждаешь, то количество проведённого на траве времени будет ещё больше», — цитирует Лопеса официальный сайт тура.