Надаль: очень рад за Халеп. Мне нравятся такие люди, как она

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал первую победу румынки Симоны Халеп на турнирах «Большого шлема».
«Симона –настоящий боец. Её передвижение по корту — одно из лучших в женском туре. Нет сомнений в том, что она заслужила победу в Париже. Приятно, что после прошлогоднего поражения в финале она смогла добиться своей цели. Халеп действительно номер один. Мне нравятся люди, которые много работают и добиваются успеха. Симона – одна из таких спортсменов. Очень рад за неё», – цитирует Надаля World Tennis USA.
Титул, добытый на Открытом чемпионате Франции, стал для Халеп первым калибра «Большого шлема». Ранее она играла в трёх финалах «мэйджоров», но уступила все три раза.