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Надаль: очень рад за Халеп. Мне нравятся такие люди, как она

Надаль: очень рад за Халеп. Мне нравятся такие люди, как она
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал первую победу румынки Симоны Халеп на турнирах «Большого шлема».

«Симона –настоящий боец. Её передвижение по корту — одно из лучших в женском туре. Нет сомнений в том, что она заслужила победу в Париже. Приятно, что после прошлогоднего поражения в финале она смогла добиться своей цели. Халеп действительно номер один. Мне нравятся люди, которые много работают и добиваются успеха. Симона – одна из таких спортсменов. Очень рад за неё», – цитирует Надаля World Tennis USA.

Титул, добытый на Открытом чемпионате Франции, стал для Халеп первым калибра «Большого шлема». Ранее она играла в трёх финалах «мэйджоров», но уступила все три раза.

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