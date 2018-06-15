Психолог: Халеп больше не будет сомневаться в том, что может выиграть ТБШ

Психолог Алексис Касторри, работающий с румынкой Симоной Халеп, признался, что гордится работой, проделанной теннисисткой после поражения в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос».

«Больше всего горжусь работой, которую Симона проделала за год после поражения в финале „Ролан Гаррос“. Она больше не будет сомневаться в том, что может выиграть турнир „Большого шлема“. Она смогла победить в классическом стиле, сначала уступая, а затем вернувшись в игру.

Нужно быть очень сильной личностью, чтобы после украденной или упущенной победы вернуться через год или два и вновь стремиться покорить вершину. Это требует особых качеств.

Думаю, в теннисе давление всегда было таким, как сейчас. Окружение меняется, но внутреннее напряжение остаётся таким же. Победа — это победа, а поражение — это поражение. Теннисисты должны добиваться максимума, несмотря на давление. В прежние времена в теннисе всё было так же.

В нашем общении с клиентами никакого формата нет. Они просто приходят, когда хотят поболтать. Очень горжусь Симоной. Восхищался ею и раньше, до того, как нас познакомил её тренер Даррен. Мне нравятся страстные люди, а большинство элитных игроков именно такие. Мне нравится страсть Симоны и её драйв. Восхищён её отношением к работе. Она невероятно честный человек. К тому же она всегда слушается тренера", — цитирует Касторри официальный сайт тура.