Бертенс в трёх сетах уступила Флипкенс во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под третьим номером, не смогла выйти в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 1:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Кики 7 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 8 брейков.

За выход в полуфинал Флипкенс поспорит с Ариной Соболенко (8) из Беларуси.