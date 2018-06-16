Тим: отношения с Младенович влияют на меня только с положительной стороны

Австриец Доминик Тим рассказал о своих романтических отношениях с француженкой Кристиной Младенович. Теннисисты объявили себя парой в конце прошлого сезона.



«Наши отношения могут повлиять на меня только с положительной стороны. Все люди, которые связаны с теннисом, должны это понимать. Крайне важно собрать возле тебя хорошую команду, которая будет тебя поддерживать не только на корте, но и за его пределами.



В повседневной жизни мы можем поговорить с Кристиной об абсолютно отвлечённых вещах, но говорить на теннисную тему нам всегда весело и забавно. Иногда мы подстраиваемся под календари друг друга, чтобы проводить больше времени вместе», – цитирует Доминика World Tennis USA.