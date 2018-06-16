Крунич обыграла Вандевей и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

Представительница Сербии Александра Крунич в трёх партиях полуфинального матча соревнований в Хертогенбосхе обыграла американку Коко Вандевей – 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).



Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Крунич отличилась пятью эйсами, четырьмя двойными ошибками и реализовала два брейк-пойнта из 10 имевшихся. На счету её соперницы 18 подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.



Соперницей Крунич по финальному матчу станет победительница пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Виктория Кужмова (Словакия).