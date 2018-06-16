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Крунич обыграла Вандевей и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

Крунич обыграла Вандевей и вышла в финал турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Представительница Сербии Александра Крунич в трёх партиях полуфинального матча соревнований в Хертогенбосхе обыграла американку Коко Вандевей – 2:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. Крунич отличилась пятью эйсами, четырьмя двойными ошибками и реализовала два брейк-пойнта из 10 имевшихся. На счету её соперницы 18 подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

Соперницей Крунич по финальному матчу станет победительница пары Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Виктория Кужмова (Словакия).

Хертогенбосх (ж) 2018. 1/2 финала
16 июня 2018 года, суббота. 12:10 МСК
Коко
Вандевей
Александра
Крунич
6:2 6:7 6:7
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