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Барти обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Ноттингеме

Барти обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Австралийка Эшли Барти (1) стала первой финалисткой турнира категории International в Ноттингеме, победив японку Наоми Осаку (3) в двух сетах — 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. Барти дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Осаки 5 эйсов, 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

За титул Эшли поспорит либо с британкой Йоханной Контой (4), либо с хорваткой Донной Векич (6). В случае победы Барти окажется в шаге от дебюта в топ-15, став 16-й ракеткой мира.

Ноттингем 2018. 1/2 финала
16 июня 2018 года, суббота. 16:25 МСК
Эшли
Барти
Наоми
Осака
6:3 6:4
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