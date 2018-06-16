Жук обыграла Каратанчеву на старте квалификации в Бирмингеме

Россиянка Софья Жук вышла во второй раунд квалификации на турнире в Бирмингеме (Великобритания), победив представительницу Болгарии Сесиль Каратанчеву со счётом 6:4, 7:5.



Поединок продолжался 1 час 27 минут. Жук ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Каратанчевой 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Эйсов у Сесиль также не было.



Следующей соперницей Софьи станет чешка Кристина Плишкова (4), победившая румынку Александру Каданту со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Для выхода в основную сетку в Бирмингеме нужно выиграть три матча.