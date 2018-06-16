Конта победила Векич и сыграет с Барти в финале турнира в Ноттингеме

Британка Йоханна Конта (4) вышла в финал турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), обыграв хорватку Донну Векич (6) в двух партиях — 6:2, 6:3. В середине второй партии матч надолго прерывался из-за дождя.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Конта выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Векич 4 подачи навылет, 6 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



За титул Йоханна поспорит с австралийкой Эшли Барти (1), которая ранее победила японку Наоми Осаку (3) со счётом 6:3, 6:4.