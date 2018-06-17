Газета Charlie Hebdo назвала Халеп сборщицей металлолома

Французская сатирическая газета Charlie Hebdo опубликовала карикатуру на победу румынки Симона Халеп на Открытом чемпионате Франции. На рисунке спортсменка, поднимая трофей над головой, кричит: «Металлолом, металлом».

Румыны обратились с открытым письмом в адрес посла Франции в Бухаресте Мишеля Рамиса с требованием осудить публикацию.

«Во Франции действует свобода прессы. Каждые имеет право на своё мнение. Уверен, что не все во Франции считают румын сборщиками металлолома», — приводит слова Рамиса Tennis World.

Посмотреть фотографию можно на странице Zazoom в сети «Твиттер».