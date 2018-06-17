Федерер: не согласен с теми, кто говорит, что я должен играть на всех турнирах

Швейцарец Роджер Федерер объяснил, почему принял решение о пропуске грунтовой части сезона.

«Каждый может говорить всё, что он хочет. Я не согласен с теми, кто говорит, что я должен играть. Я установил высочайшие стандарты и хочу, чтобы люди видели лучшую игру Роджера Федерера и на грунте. Я могу играть хорошо, но мне этого недостаточно. Люди забывают, что непросто подготовиться к каждому турниру. Кроме того, у меня есть четверо детей, с которыми мне хочется проводить время. Поэтому я не могу исполнять все мои мечты в спорте.

Я выступаю в АТР в течение 20 лет и 17 сезонов играл без перерывов с января по ноябрь. Ллейтон Хьюитт и Энди Роддик иногда пропускали турниры, чтобы не проделывать долгий путь, а я всегда играл", — приводит слова Федерера Blick.