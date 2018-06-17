Кузнецова сыграет с Севастовой, Азаренко — с Крунич на старте турнира в Испании

На Мальорке состоялась жеребьёвка турнира WТА на траве, который пройдёт с 18 по 24 июня. Лидер посева француженка Каролин Гарсия в первом круге сыграет с Се Шувэй из Тайбэя. Первой соперницей немки Анжелики Кербер (2) станет победительница квалификации.

Россиянка Светлана Кузнецова (WC) начнёт соревнования матчем с латвийкой Анастасией Севастовой (3), а экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко сыграет с сербкой Александрой Крунич.

Посмотреть основную сетку соревнований на Мальорке полностью вы можете на «Чемпионате».

Смена караула. Федерер отобрал первую строчку у Надаля Роджер Федерер вышел в финал в Штутгарте и в третий раз в сезоне вернётся на первую строчку рейтинга, обогнав Рафаэля Надаля.

Действующей чемпионкой турнира на Мальорке является Анастасия Севастова.