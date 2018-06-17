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Жук взяла всего 3 гейма у Кр. Плишковой в квалификации турнира в Бирмингеме

Жук взяла всего 3 гейма у Кр. Плишковой в квалификации турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Россиянка Софья Жук без борьбы проиграла чешке Кристине Плишковой (3) во втором раунде квалификации турнира в Бирмингеме — 1:6, 2:6. Ранее теннисистки никогда друг с другом не встречались.

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Плишкова дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Жук 8 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Эйсов у Софьи не было.

За выход в основную сетку Кристина поспорит со швейцаркой Конни Перрин, которая одержала победу над белоруской Верой Лапко (7) со счётом 0:6, 6:2, 6:2.

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