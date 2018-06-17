Бушар вышла в финал квалификации в Бирмингеме

Канадка Эжени Бушар вышла в финальный раунд квалификации на турнире категории Premier в Бирмингеме (Великобритания), обыграв австралийку Присциллу Хон в двух партиях — 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Бушар четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету Хон 7 эйсов и 6 двойных. Брейк-пойнтов у австралийки не было.



За выход в основную сетку экс пятая ракетка мира и финалистка Уимблдона — 2014 поспорит с американкой Дженнифер Брэйди (5).