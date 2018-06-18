Шарди: думаю, я играл хорошо, но Гаске был чуть лучше и заслужил победу

Француз Жереми Шарди оценил своё выступление в начале нынешнего травяного сезона. На этой неделе он дошёл до финала турнира ATP 250 в Хертогенбосхе, где проиграл своему соотечественнику Ришару Гаске со счётом 3:6, 6:7 (5:7).



«Я очень хорошо начал травяной сезон, провёл две отличные недели. Сначала выиграл челленджер в Сурбитоне, теперь дошёл до финала. Это придаст мне уверенности в себе. Своим финальным матчем я тоже доволен. Думаю, я играл хорошо с начала и до конца, но Ришар был чуть лучше и заслужил победу», — приводит слова Шарди официальный сайт тура.