Тим: я не согласен с Младенович, Роналду — не лучший футболист всех времён

Французская теннисистка Кристина Младенович и её возлюбленный австриец Доминик Тим не сошлись во мнении по поводу лучшего футболиста в истории. После того как португалец Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче с Испанией на чемпионате мира в России, Младенович назвала его лучшим игроком всех времён. Тим с этим не согласился.

«Роналду мне также очень нравится, но я не соглашусь с Кики. Для меня Роналду — не лучший игрок всех времён. Лучшим я считаю Роналдиньо», — цитирует Тима Tennis World USA.

Чемпионат мира–2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.