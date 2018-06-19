Чилич: я уже несколько раз проиграл Вердаско, поэтому сразу включился в игру

Хорват Марин Чилич прокомментировал победу на старте турнира в Лондоне над испанцем Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 6:4.

«Я чувствовал, что был хорошо готов к этому матчу. Мне противостоял очень качественный соперник. Я уже несколько раз проиграл ему, и это вынудило меня сразу включиться в игру. Я стал действовать прекрасно с первого розыгрыша. С самого начала матча я отлично подавал. Я очень доволен своей игрой. Я понимал, что если Фернандо наберёт ход, то может демонстрировать великолепный теннис. Поэтому я так рад победе в двух сетах", — цитирует Чилича официальный сайт тура.