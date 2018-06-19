Квитова: иногда Конта играет так здорово, что совсем не ошибается

Чешка Петра Квитова поделилась ожиданиями от матча с британкой Йоханной Контой в первом круге турнира в Бирмингеме.

«Иногда она играет так здорово, что совсем не ошибается и посылает мячи близко к задней линии, так что у тебя нет шансов на ответ. Когда Конта обыграла меня в Истбурне в 2016 году, она здорово подавала. Я ничего не могла поделать. Мне нужно будет сосредоточиться на своей игре и ждать свои шансы. Йоханна хорошо играет тактически, здорово действует на задней линии и даёт не так много времени на раздумье. Это будет прекрасный матч первого круга. Надеюсь, зрителям и нам понравится», — цитирует Квитову Ubitennis.