Димитров: рад возвращению Маррея, травмы — это наш общий главный враг

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал возвращение в туре после травмы британца Энди Маррея. В первом круге турнира в Лондоне бывшая первая ракетка мира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.
«Конечно, Энди достался очень сложный соперник для первого матча после возвращения. Я всегда рад за игроков, которые восстанавливаются от травм. Травмы — это наш общий главный враг. Несмотря на то что мы соревнуемся друг с другом и хотим побеждать, здоровье превыше всего.
Возвращение Энди — это здорово не только для турнира в Лондоне, но и для британских болельщиков. Он сыграет дома перед своими болельщиками и членами семьи. Это должно придать ему сил, даже если он не будет готов на 100%", — цитирует Димитрова Daily Express.
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Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.