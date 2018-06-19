Димитров: рад возвращению Маррея, травмы — это наш общий главный враг

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал возвращение в туре после травмы британца Энди Маррея. В первом круге турнира в Лондоне бывшая первая ракетка мира сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

«Конечно, Энди достался очень сложный соперник для первого матча после возвращения. Я всегда рад за игроков, которые восстанавливаются от травм. Травмы — это наш общий главный враг. Несмотря на то что мы соревнуемся друг с другом и хотим побеждать, здоровье превыше всего.

Возвращение Энди — это здорово не только для турнира в Лондоне, но и для британских болельщиков. Он сыграет дома перед своими болельщиками и членами семьи. Это должно придать ему сил, даже если он не будет готов на 100%", — цитирует Димитрова Daily Express.