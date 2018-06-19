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Кенин одолела Козлову на старте турнира Mallorca Open

Кенин одолела Козлову на старте турнира Mallorca Open
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин (Q) пробилась во второй круг турнира Mallorca Open, в трёх партиях обыграв представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут. Софья 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 9 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке Кенин поспорит с представительницей Бельгии Элисон Ван Эйтванк.

Мальорка 2018. 1-й круг
19 июня 2018 года, вторник. 12:15 МСК
Софья
Кенин
Катерина
Козлова
6:3 3:6 6:3
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