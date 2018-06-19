Вандевей проиграла Мартич на старте турнира в Бирмингеме

Американка Коко Вандевей (8), на прошлой неделе в упорной борьбе уступившая сербке Александре Крунич в полуфинале турнира в Хертогенбосхе, выбыла из соревнований категории Premier в Бирмингеме, проиграв хорватке Петре Мартич со счётом 3:6, 2:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 1 минуту. Мартич ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Вандевей 4 эйса, 3 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге Петра сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.