Любите ли вы травяной сезон, и если да, то за что?

Травяная часть сезона набирает обороты. На прошлой неделе прошли два турнира категории International в женском туре, где победили Александра Крунич и Эшли Барти, и два турнира ATP 250, выигранных Роджером Федерером и Ришаром Гаске. Швейцарец благодаря этой победе вернулся на первую строчку рейтинг-листа, в третий раз за сезон опередив Рафаэля Надаля.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «За что вы любите травяной сезон?». Может быть, вам нравится атакующий теннис, атмосфера Уимблдона или то, что на этом покрытии доминирует Федерер? Или, возможно, вы предпочитаете грунт либо хард? В любом случае, для вас найдётся подходящий вариант ответа.

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.