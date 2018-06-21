Рыбарикова: если честно, я ожидала, что моей следующей соперницей будет Осака

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова прокомментировала победу над француженкой Кристиной Младенович во втором круге турнира в Бирмингеме (Великобритания) со счётом 3:6, 6:2, 6:1 и поделилась ожиданиями от матча со словенкой Далилой Якупович.

«Иногда по ходу матча начинаешь нервничать и не концентрируешься на том, что нужно. Но когда голова становится ясной, понимаешь, что нужно делать. Ты лучше читаешь игру, и это ключевой момент.

Сегодня в первом сете я была немного пассивна. Я не очень хорошо вошла в игру. На приёме действовала не лучшим образом. Кристина же играла активно и заслужила взяла партию. Во втором сете я расслабилась и немного успокоилась, перестав торопиться. В третьей партии у меня всё работало, как надо.

Если честно, я ожидала, что моей следующей соперницей будет Осака. О Якупович я знаю не так много, мы ещё не встречались. Но, наверное, она играет хорошо, если обыграла Мертенс в первом круге. Думаю, мой тренер смотрел её игру и расскажет мне больше. Определённо Далила сейчас демонстрирует хороший теннис. Мне будет нелегко", — цитирует Рыбарикову Ubitennis.