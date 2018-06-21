Победа Свитолиной, проигрыш Младенович — в обзоре игр турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:4, 6:2.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Японка Наоми Осака снялась по ходу матча со словенкой Далилой Якупович, проиграв первый сет со счётом 3:6.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Словачка Магдалена Рыбарикова одолела француженку Кристину Младенович — 3:6, 6:2, 6:1.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».