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Победа Свитолиной, проигрыш Младенович — в обзоре игр турнира в Бирмингеме

Победа Свитолиной, проигрыш Младенович — в обзоре игр турнира в Бирмингеме
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме (Великобритания), в двух партиях обыграв представительницу Франции Ализе Корне со счётом 6:4, 6:2.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Японка Наоми Осака снялась по ходу матча со словенкой Далилой Якупович, проиграв первый сет со счётом 3:6.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

Словачка Магдалена Рыбарикова одолела француженку Кристину Младенович — 3:6, 6:2, 6:1.

Видеообзор этого противостояния доступен на «Чемпионате».

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