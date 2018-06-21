Т. Надаль: Рафа не стремится обойти Роджера в рейтинге

Тони Надаль, экс тренер испанца Рафаэля Надаля, высказал мнение относительно противостояния Рафы и швейцарца Роджера Федерера, которые на протяжении последних двух сезонов сменяют друг друга на вершине рейтинга ATP.



«Рафа не стремится обойти Роджера в рейтинге. Времена меняются – это уже не тот Надаль, которому было чуть за 20 и он мог сыграть «лишний» турнир ради позиции в рейтинге. Теперь он будет делать, что считает лучшим для тела. Он попытается провести хорошо турниры, которые задумал провести хорошо, не более того», – цитирует Тони Daily Express.



Только Новак Джокович и Энди Маррей за последние 14 лет смогли сместить Надаля и Федерера с вершины рейтинга ATP.

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