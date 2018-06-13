Т. Надаль: Рафа способен выиграть Уимблдон

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони оценил шансы племянника на Уимблдоне.
«На мой взгляд, Рафа способен выиграть Уимблдон. Я говорил так и в прошлом сезоне, когда он играл здорово, но в Лондоне Жиль Мюллер оказался сильнее моего племянника. Тем не менее я продолжаю настаивать на том, что Рафе по силам победить в столице Великобритании», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.
Ранее стало известно, что уроженец Манакора пропустит турнир в Лондоне, который стартует на следующей неделе. Надаль может потерять звание первой ракетки мира, если швейцарец Роджер Федерер дойдёт до финала на соревнованиях в Штутгарте.
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