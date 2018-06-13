Т. Надаль: Рафа способен выиграть Уимблдон

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони оценил шансы племянника на Уимблдоне.



«На мой взгляд, Рафа способен выиграть Уимблдон. Я говорил так и в прошлом сезоне, когда он играл здорово, но в Лондоне Жиль Мюллер оказался сильнее моего племянника. Тем не менее я продолжаю настаивать на том, что Рафе по силам победить в столице Великобритании», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.



Ранее стало известно, что уроженец Манакора пропустит турнир в Лондоне, который стартует на следующей неделе. Надаль может потерять звание первой ракетки мира, если швейцарец Роджер Федерер дойдёт до финала на соревнованиях в Штутгарте.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.