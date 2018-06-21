Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Цуренко на турнире в Бирмингеме

Россиянка Дарья Касаткина (6) во втором круге турнира в Бирмингеме встречается с украинкой Лесей Цуренко. Поединок начался в 18:55 по московскому времени. Единственный очный матч между этими соперницами состоялся на соревнованиях в Лиможе в 2014 году, когда волевую победу одержала Цуренко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В четвертьфинале победительницу этого противостояния уже ждёт чешка Барбора Стрыцова, уверенно обыгравшая лидера посева испанку Гарбинье Мугурусу — 6:2, 6:4. Четвертьфиналы соревнований в Бирмингеме пройдут в пятницу, 22 июня.