Мунар составил игровой портрет идеального теннисиста

Испанец Хуаме Мунар высказался о доминировании 36-летнего Роджера Федерера и 32-летнего Рафаэля Надаля в ATP-туре.



«И Роджер и Рафаэль – часть истории нашего спорта. Очень сложно будет заменить одного из них, ведь они дали нам всё, тем не менее такой день рано или поздно настанет. Я не знаю, кто именно сможет это сделать. Много молодых игроков играет решительно, но на стороне Федерера и Надаля огромный опыт. Мне хочется, чтобы молодые игроки обошли их, но пока это очень и очень сложно.



Идеальный теннисист для меня? Форхенд дель Потро или Федерера, бэкхенд Джоковича. Физически и психологически лучше всего Надаль – он всегда готов драться за каждое очко», – цитирует Мунара World Tennis USA.



20-летний Хуаме Мунар является выпускником академии Рафаэля Надаля. На минувшем «Ролан Гаррос» он неожиданно обыграл в матче первого раунда своего соотечественника Давида Феррера и сумел навязать борьбу во втором круге сербу Новаку Джоковичу.