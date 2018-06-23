Рыбрикова обыграла Стрыцову и вышла в финал турнира в Бирмингеме

Словачка Магдалена Рыбарикова в двух партиях обыграла чешку Барбору Стрыцову и вышла в финал соревнований в Бирмингеме – 7:6 (7:1), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Рыбариковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Её соперница два раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов.



За главный трофей турнира 29-летняя Рыбарикова поспорит с победительницей пары Петра Квитова (Чехия, 4) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния).