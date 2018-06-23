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Рыбрикова обыграла Стрыцову и вышла в финал турнира в Бирмингеме

Рыбрикова обыграла Стрыцову и вышла в финал турнира в Бирмингеме
Теннис

Словачка Магдалена Рыбарикова в двух партиях обыграла чешку Барбору Стрыцову и вышла в финал соревнований в Бирмингеме – 7:6 (7:1), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Рыбариковой два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Её соперница два раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов.

За главный трофей турнира 29-летняя Рыбарикова поспорит с победительницей пары Петра Квитова (Чехия, 4) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

Бирмингем 2018. 1/2 финала
23 июня 2018 года, суббота. 13:40 МСК
Барбора
Стрыцова
Магдалена
Рыбарикова
6:7 4:6
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